Başakşehir’in rakibi Iberia Tiflis | Maçta ilk düdük çaldı

UEFA Konferans Ligi 3. ön elem turu maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile kozlarını paylaşıyor... Temsilcimiz Başakşehir, bu maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. İberia Tiflis - Başakşehir maçının CANLI anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM

Iberia Tiflis 0-0 Başakşehir | İlk yarı oynanıyor

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ:

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Kokhreidze, Sylla

Rams Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iberia Tiflis - Rams Başakşehir maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.