Trabzonspor’un rakibi Rapid Wien | CANLI - UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak play-off biletini almak istiyor. Trabzonspor - Rapid Wien maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
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Trabzonspor 0-0 Rapid Wien | İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Visça, Draguş.
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.
TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rapid Wien maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.