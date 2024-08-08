Trabzonspor’un Rapid Wien maçı 11’i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien ile kozlarını paylaşcak. Bordo mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak play-off biletini almak istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor - Rapid Wien maçı 11'leri de belli oldu...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Lundstram, Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Visça, Draguş

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.