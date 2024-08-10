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Giriş Tarihi: 10.8.2024 16:31

Azerbaycan futbolunun genç yıldızlarından Murad Memmedov, Süper Lig ekiplerinin takibinde

Azerbaycan U19 milli takımının kaptanı Murad Memmedov 2 yıldır Süper Lig ve İtalyan ekiplerin takibinde... 18 yaşını dolduran ve artık teklifleri daha iyi değerlendirebileceğini belirten kanat hücum oyuncusu ülkesinin güçlü takımlarından Neftchi Bakü'ye imza attı.

DHA
Azerbaycan futbolunun genç yıldızlarından Murad Memmedov, Süper Lig ekiplerinin takibinde

Genç yeteneğin yurt dışındaki temsilcisi Elvin Zeynalov yaptığı açıklamada "Oyuncumuz, Azerbaycan'ın çok önemli takımlarından Neftchi ile sözleşme yaptı ama Avrupa'dan teklif gelirse bonservis bedeli olmadan transferi gerçekleşebilecek" dedi.

İtalya'dan Lazio ve Roma, Türkiye'den Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor'un Murad Memmedov ile ilgilendiğini dile getiren Elvin Zeynalov, oyuncusunun artık 18 yaşını doldurduğunu ve daha rahat bir şekilde yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Sağ ve sol kanatta oynayabilen genç yetenek Murad Memmedov'un kardeş ülke Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığını söyleyen Zeynalov, Azerbaycan futbolunda ve diğer branşlarda çok yetenekli gençler olduğuna dikkat çekerken, bunda ülke politikasının önemi ve etkisi bulunduğunu da ifade etti.

Zeynalov, Azerbaycan'ın olimpiyatlarda da başarılı olduğunu ve Cumhurbaşkani İlham Aliyev'in sporcuları desteklediğini de sözlerine ekledi.

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Azerbaycan futbolunun genç yıldızlarından Murad Memmedov, Süper Lig ekiplerinin takibinde
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