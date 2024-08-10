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Giriş Tarihi: 10.8.2024 16:51

Trabzonspor'un Sivasspor kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti. Bordo-Mavililer'in kamp kadrosu da belli oldu.

AA
Trabzonspor’un Sivasspor kadrosu açıklandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu sporcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefan Savic, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Mislav Orsic, Edin Visca, Cihan Çanak, Mahmoud Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan.

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Trabzonspor'un Sivasspor kadrosu açıklandı
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