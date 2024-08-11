Galatasaray’ı izleyince daha iyi anladım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak sahadan daha farklı bir skorla ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ezeli rakiplerine de göndermede bulunan Portekizli hoca şunları söyledi: "İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor.... Bu akşam (dün) biz oynadık.Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım. Oynadığımız futbola baktığımızda sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık.Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir futbolcu.Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum."Jose Mourinho, maç esnasında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekerken, zaman zaman hakem kararlarına da tepki gösterdi. 20. dakikada F.Bahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlanması sonrası tecrübeli çalıştırıcı ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. Hakem Foti'ye sarı kart gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor teknik heyetinin fazla önde olması nedeniyle de itirazda bulundu.Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğuna vurdu yaptı. "Bunu başardığımız için mutluyuz" diyen Nijeryalı yıldız, "Zor bir maçtı ama iyi bir performans ortaya koyduk. Kalemizde gol görmeden kazandık. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak. Daha çok oynadıkça, hocamın istediği şeylere daha çok odaklanacağım. Antrenmanda yapacağımız pratikler ve maçlarla beraber hocamın istediği şeyleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu, futbola Premier Lig'de devam etmek istiyor. Fenrebahçe, oyuncuya gelen 25 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirirken en son olarak Brighton, 35 milyon Euro önermişti. Bu arada Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı sonrası tribünlere veda ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığın açıkladı.Adana Demirspor teknik heyeti, Kadıköy'de oynanan maçta büyük bir sürprize imza atarak kalede 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'e görev verdi.Daha önce Adana Demirspor U 19 takımında sadece 3 kez forma giyen Deniz Eren, Süper Lig'de ilk defa F.Bahçe'ye karşı sahaya çıktı. Mavi-lacivertli takımın transfer tahtası borçları nedeniyle kapalı...