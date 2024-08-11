Galatasaray’ı izleyince daha iyi anladım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak sahadan daha farklı bir skorla ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ezeli rakiplerine de göndermede bulunan Portekizli hoca şunları söyledi: "İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor.... Bu akşam (dün) biz oynadık. Çok fazla şey öğrendim.
Bu süreçte bana verilen bilgiler harikaydı ama şimdi daha iyi anladım. Oynadığımız futbola baktığımızda sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Dominant olan taraf bizdik. Belli bir dakikadan sonra fiziksel açıdan düşüş yaşadık. Bu, istediğimiz bir şey değil ama çok hak ettiğimiz galibiyet aldık. Bazı durumlarda adaptasyon gerekiyor.
Szymanski orta sahada oynadı, normalde daha ofansif bir futbolcu. Bartuğ girdi sonra, Türk futbolu için iyi bir şey. Gençlere süre vermekten korkmuyoruz.
Fenerbahçe için çalışıyorum ama endirekt olarak Türk futbolu için de çalışıyorum."
ÇILGIN MOU!
Jose Mourinho, maç esnasında heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekerken, zaman zaman hakem kararlarına da tepki gösterdi. 20. dakikada F.Bahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlanması sonrası tecrübeli çalıştırıcı ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. Hakem Foti'ye sarı kart gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor teknik heyetinin fazla önde olması nedeniyle de itirazda bulundu. Mourinho, uzatma dakikalarında da sarı kart gördü.
OSAYİ-SAMUEL: İSTEDİKLERİMİZİ YAPMAYI BAŞARDIK
Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğuna vurdu yaptı. "Bunu başardığımız için mutluyuz" diyen Nijeryalı yıldız, "Zor bir maçtı ama iyi bir performans ortaya koyduk. Kalemizde gol görmeden kazandık. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak. Daha çok oynadıkça, hocamın istediği şeylere daha çok odaklanacağım. Antrenmanda yapacağımız pratikler ve maçlarla beraber hocamın istediği şeyleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
FERDİ KADIOĞLU GİTMEK İSTİYOR
Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Yıldız oyuncu, futbola Premier Lig'de devam etmek istiyor. Fenrebahçe, oyuncuya gelen 25 milyon Euro'luk teklifleri geri çevirirken en son olarak Brighton, 35 milyon Euro önermişti. Bu arada Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçı sonrası tribünlere veda ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığın açıkladı.
ADANA DEMİR'DEN 15'LİK KALECİ
Adana Demirspor teknik heyeti, Kadıköy'de oynanan maçta büyük bir sürprize imza atarak kalede 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'e görev verdi. 21 Eylül 2008 doğumlu Deniz Eren, ilk 11'de yer alırken, 26 yaşındaki Vedat Karakuş yedek soyundu.
Daha önce Adana Demirspor U 19 takımında sadece 3 kez forma giyen Deniz Eren, Süper Lig'de ilk defa F.Bahçe'ye karşı sahaya çıktı. Mavi-lacivertli takımın transfer tahtası borçları nedeniyle kapalı...