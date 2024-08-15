GALATASARAY HABERLERİ: Chukwuemeka için Okan Buruk bekleniyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-kırmızılılar, Chelsea'den Carney Chukwuemeka'yla yakından ilgileniyor. İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki orta sahayla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket edeceği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN ONAYI BEKLENİYOR

2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda İngiliz deviyle satın alma opsiyonuyla kiralık transfer için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

