Uzay takımı Real Madrid!

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eçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, yeni sezona da kupayla başladı. İspanyol ekibinin süper transferi Mbappe ilk 11'de forma giyerken Arda Güler yedek soyundu.
Başa baş geçen ilk yarıda her iki takımın da birer topu direkten döndü. İkinci yarıda açılan Los Galacticos, 56'da tabelayı değiştirdi. Vinicius'un soldan müthiş getirdiği topta Valverde'ye boş kaleye dokunmak kaldı.
68'de bu kez Mbappe sahneye çıkıp skoru 2-0 yaparken ilk resmi maçında golle tanıştı. R.Madrid'in ABD kampında Milan ve Barcelona maçlarına 11'de başlayan Arda, dün 88'de oyuna dahil oldu. Beyaz Şimşekler müthiş bir hücum gücüyle yeni sezona da gövde gösterisiyle girdi.
BİRLİKTE TARİH YAZIYORLAR
19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sezonunda 4 kupa birden kazanırken,
Carlo Ancelotti ise Süper Kupa'yı
5. kez havaya kaldırıp tarihe
geçti. İtalyan teknik adam, Real Madrid ile 3, Milan'la da 2 defa aynı kupanın sevincini yaşadı.
UEFA Süper Kupa'yı daha önce
4 kez Pep Guardiola kazanmıştı.