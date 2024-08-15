Uzay takımı Real Madrid!

eçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, yeni sezona da kupayla başladı.Başa baş geçen ilk yarıda her iki takımın da birer topu direkten döndü. İkinci yarıda açılan Los Galacticos, 56'da tabelayı değiştirdi.68'de bu kez Mbappe sahneye çıkıp skoru 2-0 yaparken ilk resmi maçında golle tanıştı. R.Madrid'in ABD kampında Milan ve Barcelona maçlarına 11'de başlayan Arda, dün 88'de oyuna dahil oldu.19 yaşındakiCarlo Ancelotti ise Süper Kupa'yı5. kez havaya kaldırıp tarihegeçti.UEFA Süper Kupa'yı daha önce4 kez Pep Guardiola kazanmıştı.