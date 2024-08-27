Ertuğrul Doğan: Bankalar Birliği’nden çıkıp tüm kredilerimizi kapatacağız

Trabzonspor'un Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Başkan Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.