Şampiyonlar Ligi’ne katılan 3 takım daha belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.

Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:



Galatasaray - Young Boys: 0-1

Sparta Prag - Malmö: 2-0

Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1



Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)