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Giriş Tarihi: 28.8.2024 08:03 Son Güncelleme: 28.8.2024 08:18

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çalım makinesi Archie Brown yolda

Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a gitmesiyle sol bek transferi için vites artıran Fenerbahçe’nin gündemine Gentli Archie Brown girdi.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERLERİ: Çalım makinesi Archie Brown yolda

Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a gitmesiyle sol bek transferi için vites artıran Fenerbahçe'nin gündemine Archie Brown girdi. 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Jamaika asıllı İngiliz oyuncuyu kadroya katmak için KAA Gent kulübüyle temaslara başladı.

3 Eylül'de Avrupa için listesini UEFA'ya bildirecek olan Kanarya, hafta sonuna kadar bu transferi bitirmeyi planlıyor. Bu sezon ligde 4, Avrupa'da 5 maçta forma giyen genç futbolcu, hücumcu kimliğiyle dikkat çekiyor. Brown geçen sezon 31 müsabakada rakiplerine 63 çalım atarken, bu alanda Belçika Ligi'nde zirvede yer aldı. Belçika kulübünün, Fenerbahçe'den 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çalım makinesi Archie Brown yolda
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