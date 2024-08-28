FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres Santos’a doğru

Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda büyük umutlarla Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, geldiği günden beri sakatlılarla boğuştu. İki sezon önceki Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Luan Peres, Fenerbahçe'de sadece 23 maçta forma giyebildi. Mourinho'nun kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcu için ülkesinde transfer yarışı başladı. Santos, Vasco ve Corinthians, Sambacı'nın menajeriyle temasa geçip teklif yaptı. Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının kararını verdiği, eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı ve tercihini Santos'tan yana kullandı. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra imza için ülkesine gidecek. (Sporx)