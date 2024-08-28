Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys'ta Patrick Rahmen'den Galatasaray tribünlerine tepki çeken hareket
Giriş Tarihi: 28.8.2024 10:45

GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys'ta Patrick Rahmen'den Galatasaray tribünlerine tepki çeken hareket

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Young Boys'a rövanş maçında da 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Maçın ardından İsviçre ekibinin teknik direktörü Patrick Rahmen’in, sarı-kırmızılı tribünlere yaptığı hareket ise taraftarların tepkisini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys’ta Patrick Rahmen’den Galatasaray tribünlerine tepki çeken hareket

Galatasaray-Young Boys maçının son bölümünde iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyundan alınan Ugrinic ve Colley saha kenarından yedek kulübesine doğru giderken tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi. Hakemin oyunu durdurmasının ardından iki takımın futbolcuları arasında itiş kakış yaşandı.

Maçın 80. dakikasında iki takım oyuncuları arasında sahada gerginlik yaşandı. Young Boys'ta oyundan alınan Filip Ugrinic ile Ebrima Colley ters taraftan yedek kulübesine doğru yürürken bir anda saha içine girdi. Hakem Espen Eskas bunun üzerine oyunu durdururken, iki futbolcu tribünlerden kendilerine yabancı madde atıldığı için saha içine girdiklerini ifade ettiler.

KAAN YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Başta Muslera olmak üzere Galatasaraylılar saha içinden yürümekte ısrar eden iki oyuncuyu iterek dışarı çıkarmaya çalıştı. Ugrinic ve Colley Galatasaray yedek kulübesinin önüne geldiği sırada yedek futbolcular da olaya dahil oldu. Bu sırada Kaan, Young Boyslu bir futbolcu tarafından itilerek yere düşürüldü. Hakem ortalığın yatışmasının ardından Kaan ve Males'e sarı kart gösterdi.

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen'in maç sonunda soyunma odasına giderken G.Saray tribününe doğru yaptığı el hareketi tepki çekti. (Hürriyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys'ta Patrick Rahmen'den Galatasaray tribünlerine tepki çeken hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA