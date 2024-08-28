TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Josh Brownhill hamlesi! Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye arayan Trabzonspor, Premier Lig'in istikrarlı oyuncularından biri olan Josh Brownhill'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İngiliz basınının verdiği bilgiye göre Karadeniz ekibi oyuncu için kulübüne 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncuyla 4 yıllık mukavele planlayan Trabzonspor, bu hafta içinde konuyu netleştirmek istiyor. 28 yaşında olan ve Burnley'le bu sezon mukavelesi bitecek olan Brownhill'in kararı da transferde etkili olacak.İngiliz basını Scott Parker tarafından Burnley'e getirilen ve Vincent Kompany döneminde de çok istikrarlı bir görüntü çizen oyuncunun geçen sezon 33 maçta 4 gol attığını hatırlattı. Tecrübeli İngiliz, Burnley formasıyla çıktığı 170 maçta ise 16 gol ve 17 asistlik katkı yaptı. M.United alt yapısından çıkan Josh Brownhill, Burnley'in takım kaptanlığını da yapıyor. Oyuncuya Suudi kulüplerinin de ilgisi olduğu iddia edildi. (Akşam)