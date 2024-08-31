Serdar Saatçı son düzlükte

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Savic ve Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı. Trabzonspor,İlk görüşmede Portekiz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusuna yüksek bonservis talep etti.Görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.