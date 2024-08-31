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Giriş Tarihi: 31.8.2024

Serdar Saatçı son düzlükte

Trabzonspor, milli stoper için Braga’ya satın alma opsiyonlu krialama teklifi yaptı. Portekiz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor

Serdar Saatçı son düzlükte
Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Savic ve Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı. Trabzonspor, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı. İlk görüşmede Portekiz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusuna yüksek bonservis talep etti. Ancak Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga'nın, en son yapılan satın alma opsiyonlu kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
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Serdar Saatçı son düzlükte
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