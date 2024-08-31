Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cimbom moral arıyor! Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 31.8.2024 20:42 Son Güncelleme: 31.8.2024 20:49

Son dakika: Cimbom moral arıyor! Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Young Boys'a elenen Cimbom, bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan Adana Demirspor ise bu sezon ilk galibiyetini almanın peşinde. 21:45'te başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Son dakika: Cimbom moral arıyor! Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Young Boys'a elenen Cimbom, bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor.

Diğer yandan 3 maçta henüz galibiyet alamayan Adana Demirspor da ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Zorlu karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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Son dakika: Cimbom moral arıyor! Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu...
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