Son dakika: Cimbom moral arıyor! Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi 11’ler belli oldu...

Diğer yandan 3 maçta henüz galibiyet alamayan Adana Demirspor da ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Zorlu karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi