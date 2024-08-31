TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Serdar Saatçı son düzlükte

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmanın merkezine Savic ve Batagov'u alan bordo-mavili takım, bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı. Trabzonspor, Baniya'nın ayrılmasının ardından Braga forması giyen eski Beşiktaşlı stoper Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

İlk görüşmede Portekiz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusuna yüksek bonservis talep etti. Ancak Serdar Saatçı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Braga'nın, en son yapılan satın alma opsiyonlu kiralama önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.