FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho, Oosterwolde'yi bırakmadı! "Sezon sonu ayrılırım"

Tecrübeli isimleri göndermekte zorlanan Fenerbahçe, gelecek vadeden futbolcularını elinde tutmakta zorlanıyor... Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından ayrılık için sıraya giren diğer isim Jayden Oosterwolde oldu.

Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservisle Parma'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Oosterwolde için Premier Lig takımlarından teklifler vardı.

Gitmeye sıcak olan futbolcu Mourinho'nun 'Sana ihtiyacım var' sözüyle kalmaya ikna olurken yönetimden, sezon sonu İngiltere'den teklif gelmesi halinde ayrılığın sözünü aldı. Başarılı sol bekin Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi var.