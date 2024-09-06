FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'dan Kent'e; "Git bir yerde oyna"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılmak istemeyen Ryan Kent'e tavsiyede bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ryan Kent'e kariyerini düşünerek takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.



"GİT BAŞKA YERDE OYNA!"

Haberde, "Kadroda düşünmüyorum seni, gençsin, git oyna, kariyerini de mi düşünmüyorsun?" sözleri ile Kent'e takımdan ayrılmasını tavsiye etti. Buna rağmen Ryan Kent'in takımdan ayrılmamakta direttiği ve Mourinho'nun tavsiyelerine rağmen gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

TAM 21 TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz sezon ara transferde Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçen Kent'e son 9 ay içinde tam 21 kulüpten teklif geldiği öğrenildi. Son olarak Olympiakos'a 'hayır' diyen İngiliz futbolcunun bu tavrı çok büyük tepki topluyor. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu 2.5 milyon Euro maaş alıyor.



19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asisti bulunan 27 yaşındaki Kent'in alacaklarının tamamını alıp bedelsiz olarak kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. (Sporx)