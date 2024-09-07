FENERBAHÇE HABERLERİ: Kent için vedanın yolu paradan geçiyor

Fenerbahçe yollarını ayırmak istediği isimlerle sorunlarını tek tek çözerken, bugüne kadar bir tek Ryan Kent de mutlu sona ulaşamadı. Tecrübeli futbolcu yaz transfer döneminde özellikle İngiltere ve İskoçya'dan birçok teklif almasına rağmen ayrılığa yanaşmadı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun planları arasında hiçbir şekilde yer almayan ve takımdan ayrı çalışan Kent'in Avrupa'da transferin sona ermesiyle ayrılık ihtimali iyice azaldı. Çünkü sarı-lacivertli futbolcu Arabistan'dan ve Süper Lig'den gelen tekliflere de net bir şekilde 'hayır' cevabını verdi.

Krunic, Zajc, Crespo gibi isimleri gönderen ancak Ryan Kent'in inadını bir türlü kıramayan yönetimin artık önünde tek bir seçenek kaldı. Eğer sarı-lacivertli yönetim ayrılığı isterse oyuncuya tüm ücretini vermek zorunda kalacak. Kent ve menajerinin yönetime bu seçeneği sunduğu bildirildi. Kanarya'ya geçen sezon gelen ve ilk dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen Kent, ikinci devrenin lig kadrosuna bile yazılmamıştı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon toplamda 18 maça çıkarken, 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Kent bu sezon ise sadece Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan ve 4-3 kazanılan Lugano mücadelesinde 68 dakika görev yaptı, bu şansı iyi değerlendiremeyince Mourinho'nun gözünden tamamen düştü. (Milliyet)