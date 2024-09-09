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Giriş Tarihi: 9.9.2024 10:48

Ronaldo, Portekiz'e galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar A Ligi’nde Portekiz, İskoçya'yı 88. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 2-1 yendi.

Ronaldo, Portekiz’e galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. A Ligi'nde Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi. İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi.

Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı. İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla grubun dibine demirledi.

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Ronaldo, Portekiz'e galibiyeti getirdi
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