Ronaldo, Portekiz’e galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. A Ligi'nde Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi. İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi.

Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı. İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla grubun dibine demirledi.