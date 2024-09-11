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Giriş Tarihi: 11.9.2024 10:59 Son Güncelleme: 11.9.2024 10:59

GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu karar aşamasında

Galatasaray'da çok sayıda kiralık teklif alan Halil Dervişoğlu, geleceği için kararını kısa süre içerisinde verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu karar aşamasında

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi kısa süre içerisinde belli olacak. Çok sayıda talibi olan ve son olarak Rizespor'dan teklif alan 24 yaşındaki futbolcunun, kesin kararını kısa süre içerisinde vereceği ve kiralık olarak Süper Lig'den bir takıma transfer olacağı öğrenildi.

Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu karar aşamasında
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