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Giriş Tarihi: 11.9.2024 07:26

Hakan Çalhanoğlu'dan "10" numara fedakârlık

Sakatlığı nedeniyle sadece bir idman yapabilen Hakan Çalhanoğlu ihtiyaç anında hep sahadaydı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Hakan Çalhanoğlu’dan 10 numara fedakârlık

Kaptan Hakan'ın ilk 11'e geri dönmesi ile birlikte millilerin oyunundaki farklar da net şekilde ortaya çıktı. Ancak kaptanın büyük fedakârlığı gözlerden kaçtı! Galler maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve günlerini tedaviyle geçiren 32 yaşındaki futbolcu sadece bir antrenmana çıkarken, takım 10 kişi kaldığında ihtiyaç olunca sakatlığına bakmadan sahaya girdi.

İzlanda mücadelesi öncesinde yine bir idman yapabilen Inter'in yıldız oyuncusu "Gidebildiğim yere kadar oynarım" diyerek takımı eksik bırakmadı. Sol adalesindeki ağrılarına rağmen 45 dakika mücadele etti.

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Hakan Çalhanoğlu'dan "10" numara fedakârlık
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