Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Osimhen’i bize de önerdiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in herhangi bir şart sunmadan geldiğini belirten Başkan Doğan, transfer hakkında da konuştu ve şunları söyledi:

- Kaostan en hızlı çıkaracak, tecrübeli olan teknik direktörü tercih ettik. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi. Turu geçemiyorsan, haksızsın. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık.

- Onuachu gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon Euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon Eurolara çıktık, rekordur muhtemelen. 30 yaşındaki bir oyuncu için Trabzonspor bu paraları ödeyemez. Rafa kalkmadı ama son 2 gün, bekleyip göreceğiz.