Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Osimhen’i bize de önerdiler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'in herhangi bir şart sunmadan geldiğini belirten Başkan Doğan, transfer hakkında da konuştu ve şunları söyledi:
- Kaostan en hızlı çıkaracak, tecrübeli olan teknik direktörü tercih ettik. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi. Turu geçemiyorsan, haksızsın. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık.
- Onuachu gelmeyi çok istedi ama kulübü 15 milyon Euro civarında diretti. Biz bonuslarla 8 milyon Eurolara çıktık, rekordur muhtemelen. 30 yaşındaki bir oyuncu için Trabzonspor bu paraları ödeyemez. Rafa kalkmadı ama son 2 gün, bekleyip göreceğiz.
- Osimhen bize de önerildi ama o rakamlara çıkmamız mümkün değil. Rakiplerimiz iki oyuncuya bizim toplam kadromuz kadar maaş veriyor. Parana göre alacaksın.
- Gift Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız.
TRABZON'A ŞAKA YAPMAYIN, İŞİNİZE BAKIN
- (Geçen sezon Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında) Bazen ne yaparsan yap, bazı şeyler oluyor. Herkes oyuncusunun, taraftarının yaptığı harekete dikkat etmeli. Trabzon'da en güzel misafirliği de görebilirsin, hayatının en sıkıntılı anlarını da yaşayabilirsin. Trabzonspor ile alakalı konuşmayın, şaka yapmayın, işinize bakın. Biz şehir olarak bunları kaldırabilen bir yapıya sahip değiliz. Trabzonspor yanlışının cezasını almıştır ama karşı taraf almamıştır.
YABANCIYI FEDERASYON KABUL ETMEDİ
- Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil.
- (BEŞİKTAŞLI yönetici Mete Vardar'ın, "Umut ederiz kazanırız, Şenol Güneş çifte mutluluk yaşar" şeklindeki sözleri hakkında) Yöneticiler, söylemlerinde çok daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde, böyle bir söylemin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir.