Galatasaray, Roland Sallai’yi kadrosuna kattığını açıkladı! Transferin maliyeti belli oldu...

Galatasaray, Freiburg'tan transfer ettiği Macar oyuncu Roland Sallai'nin lisansını çıkarttı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."