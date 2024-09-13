Trabzonspor’da yeni transferler Muhammed Cham, Simon Banza ve Serdar Saatçı imzaladı

Trabzonspor'da transferin son gününde daha önce anlaşma sağladığı Muhammed Cham, Simon Banza ve Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Bordo-mavili kulüp ilk olarak Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla yeni transfer Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak her zaman hedeflerine uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadrolarına katmaya özen gösterdiklerini söyledi. Doğan, "Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum" dedi.

BANZA: BURADA OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM'

Yeni transfer Simon Banza ise Trabzonspor Kulübü'ne transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Simon Banza'nın, 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.