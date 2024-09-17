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Giriş Tarihi: 17.9.2024 15:05

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi isimlerin Legends serisi kapsamında özel tişörtlerini satışa sundu. Sarı-Kırmızılılar, Sneijder'in tanıtım videosunda "Fener Ağlama" şarkısıyla göndermede bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme

Galatasaray, Legens serisi kapsamında kulüp efsaneleri Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin tişörtlerini satışa sundu. Galatasaray'ın tanıtım videosunda yer alan Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi göndermede bulundu.

"Fener Ağlama" tezahüratının olduğu videoda yer alan Sneijder şu sözleri kullandı: "Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey."

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde toplam 3 gol kaydetti. Hollandalı eski yıldız, 6 Nisan 2014'te sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı maçın galibiyet golünü atmıştı. Sneijder 18 Ekim 2014'te yine takımının 2-1 galip geldiği derbide 2 kez ağları havalandırmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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