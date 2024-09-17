Salah’ın yerine Mbeumo

Liverpool'da sözleşmesinin sona erdiğini ve son yılını geçirdiğini belirten Salah, takımdan ayrılacağına yönelik güçlü bir sinyal vermişti. Salah'ın yaratacağı boşluğu doldurmak için şimdiden alternatif planlar yapmaya başlayan Liverpool hedefine sürpriz bir ismi alabilir.

İngiliz basınında yer alan haberde Liverpool'un Salah'ın boşluğunu Bryan Mbeumo ile doldurabileceği belirtildi. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. 2019'dan bu yana Brentford forması giyen Mbeumo'nun piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mbeumo, Brentford formasıyla toplam 204 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 53 gol-42 asistlik performans gösterdi.