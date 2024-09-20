Müsabakalar adil yönetilmeli

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri dün Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Önce Anıtkabir'e giden TFF heyeti ardından Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Başkan Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından ziyarete dair şu açıklamalarda bulundu: "Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz.
Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Milletimiz, futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi, müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi, yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahada hakkaniyetli bir biçimde, fair play ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha fazla şans tanınması
gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır." Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini milletin evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu da belirip görevlerinde başarılar diledi.
ANITKABİR'İ ZİYARET
TFF heyeti Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı ile"Mareşallik" rütbesinin verildiği ve bu tarihe atfen her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.