Müsabakalar adil yönetilmeli

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri dün Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.Başkan Erdoğan, görüşme sonrası sosyal medya hesabından ziyarete dair şu açıklamalarda bulundu: "Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizinBu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz.gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır." Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini milletin evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu da belirip görevlerinde başarılar diledi.TFF heyeti Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı ile"Mareşallik" rütbesinin verildiği ve bu tarihe atfen her yıl kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.