Benfica’nın eli koluyuz

Benfica, hem Şampiyonlar Ligi hem de Portekiz Ligi'nde iki Türk futbolcunun performansıyla uçuşa geçti. Galatasaray'dan ayağının tozuyla 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Benfica'dakiDeplasmanda 2 asistle gözlerin pasını silen 25 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken de tribünler tarafından ayakta alkışlandı.Benfica'da skora katkı yapma karnesindeilk ikiyi paylaşıyor. Kerem (2 gol-2 asist) her 58 dakikada, Orkun (3 gol-3 asits) da 84 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.