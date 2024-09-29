Madrid derbisinde inanılmaz son! Atletico, son dakikalarda Real Madrid’den 1 puanı aldı

İspanya LaLiga'da haftanın maçı Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Madrid derbisinde inanılmaz bir son yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken ikinci yarıda Real Madrid, Eder Militao'nun golüyle 64. dakikada 1-0 öne geçti.
MAÇ 20 DAKİKA DURDU
Real Madrid'in golünün ardından ev sahibi takım taraftarlarının sahaya attığı maddeler nedeniyle karşılaşma 68. dakikada duraksadı.
Sahaya atılan maddeler sonrasında hakem, önce statta anons yaptırdı, daha sonra da takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler ve futbolcular, yaklaşık 20 dakikalık aradan sonra sahaya dönerek karşılaşmayı tamamladı.
BERABERLİK 90+5'TE GELDİ
Real Madrid, dev maçta üstünlüğünü koruyamadı. 90+5. dakikada Atletico Madrid, Angel Correa'nın golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Madrid derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.