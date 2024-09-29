Madrid derbisinde inanılmaz son! Atletico, son dakikalarda Real Madrid’den 1 puanı aldı

Sahaya atılan maddeler sonrasında hakem, önce statta anons yaptırdı, daha sonra da takımları soyunma odasına gönderdi. Hakemler ve futbolcular, yaklaşık 20 dakikalık aradan sonra sahaya dönerek karşılaşmayı tamamladı.

BERABERLİK 90+5'TE GELDİ

Real Madrid, dev maçta üstünlüğünü koruyamadı. 90+5. dakikada Atletico Madrid, Angel Correa'nın golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Madrid derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.