Fenerbahçe, Avrupa’da 276. kez sahne alacak! İşte Fenerbahçe’nin Avrupa karnesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 276. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 275 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde 392 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 138. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 137 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 193 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 172 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 69. DEPLASMAN

Fenerbahçe, Twente karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 69. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 68 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 68 maçta 79 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 103 golüne ise engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: