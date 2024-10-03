Aslan’a Türkmen Kartal’a Metoğlu

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı:
YARIN
20.00...........Ç.Rizespor-Antalya:.........................Burak Pakkan
CUMARTESİ
13.30...........Kasımpaşa-Bodrum FK:......... Direnç Tonusluoğlu
16.00...........Göztepe-Sivas:....................................Ali Şansalan
19.00...........Başakşehir-Kayseri:................................. Yasin Kol
19.00...........Hatay-Trabzon:.................................Kadir Sağlam
PAZAR
13.30...........Konya-Eyüp:..................................Erkan Özdamar
16.00...........Adana Demir-Samsun:.....................Alper Akarsu
19.00...........G.Saray-Alanya:....................... Mehmet Türkmen
19.00...........Gaziantep-Beşiktaş:.......Muhammet Ali Metoğlu