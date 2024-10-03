Kendin pişir kendin ye!

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde düşük bütçeli mütevazı kadrosu olan takımlar bir başarı yakaladığında kahraman ilan edilir. Teknik adamları manşet olur, golcü futbolcuları için transfer haberleri başlar...olan Eric Serge Roy'un ekibi, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparak tüm ilgiyi üzerine topladı. İlk maçında Sturm Graz'ı 2-1 yenen Brest, önceki gün de Salzburg'u 4-0'lık skorla hezimete uğrattı. Brighton'dan kiralanan Senegalli forvet Abdallah Dipo Sima, 2 gol atarak yine doğru tercih olduğunu gösterdi. Mahdi Camara ve Mathias Pereira Lage de farkı getirdi. Brest ayrıca 2 maçtaki performansıylaŞampiyonlar Ligi'nde 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini 2 maçta kazanarak şimdiden kasasınakoydular ve