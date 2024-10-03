Şampiyonlar Ligi’nin sürpriz takımı! Brest kasasını doldurdu...

Fransa Ligue 1'de 6 karşılaşmada 4 yenilgi ve 2 galibiyetle 18 takım arasında 13. sırada olan Eric Serge Roy'un ekibi, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparak tüm ilgiyi üzerine topladı. İlk maçında Sturm Graz'ı 2-1 yenen Brest, önceki gün de Salzburg'u 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.

BREST KASASINI DOLDURDU

Brighton'dan kiralanan Senegalli forvet Abdallah Dipo Sima, 2 gol atarak yine doğru tercih olduğunu gösterdi. Mahdi Camara ve Mathias Pereira Lage de farkı getirdi. Brest ayrıca 2 maçtaki performansıyla kendisi adına önemli bir gelirim sahibi oldu.

Fransız ekibinin toplam yıllık maaş gideri 8.4 milyon Euro... Şampiyonlar Ligi'nde 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini 2 maçta kazanarak şimdiden kasasına 4.2 milyon Euro koydular ve 2 müsabakada 6 aylık takım maaşını karşıladılar.