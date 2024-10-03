Şampiyonlar Ligi’nin sürpriz takımı! Brest kasasını doldurdu...

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'nde düşük bütçeli mütevazı kadrosu olan takımlar bir başarı yakaladığında kahraman ilan edilir. Teknik adamları manşet olur, golcü futbolcuları için transfer haberleri başlar... Bu yolda koşan en büyük ekip şu anda Brest...
Fransa Ligue 1'de 6 karşılaşmada 4 yenilgi ve 2 galibiyetle 18 takım arasında 13. sırada olan Eric Serge Roy'un ekibi, Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparak tüm ilgiyi üzerine topladı. İlk maçında Sturm Graz'ı 2-1 yenen Brest, önceki gün de Salzburg'u 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.
BREST KASASINI DOLDURDU
Brighton'dan kiralanan Senegalli forvet Abdallah Dipo Sima, 2 gol atarak yine doğru tercih olduğunu gösterdi. Mahdi Camara ve Mathias Pereira Lage de farkı getirdi. Brest ayrıca 2 maçtaki performansıyla kendisi adına önemli bir gelirim sahibi oldu.
Fransız ekibinin toplam yıllık maaş gideri 8.4 milyon Euro... Şampiyonlar Ligi'nde 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini 2 maçta kazanarak şimdiden kasasına 4.2 milyon Euro koydular ve 2 müsabakada 6 aylık takım maaşını karşıladılar.