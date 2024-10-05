FIFA, İsrail’i bir türlü men edemiyor

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik FIFA'ya başvuru yapmış, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıklamıştı. Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA, kararı 31 Ağustos'taki FIFA Konseyi toplantısına ertelemiş ve daha sonra kararını ekim ayına taşımıştı.

Ancak FIFA Konseyi, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik başvurunun görüşüldüğü dünkü toplantıda yine İsrail'e karşı bir yaptırım kararı alamadı. FIFA, disiplin komitesinin ise Filistin Futbol Federasyonu (PFA) tarafından öne sürülen ayrımcılık suçuna ilişkin İsrail'e yönelik soruşturma başlatmakla görevlendirildiğini açıkladı. PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

İNFANTINO'DAN TUHAF AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede devam eden şiddet, her şeyden önce 74. FIFA Kongresi'nde de belirtildiği gibi barışa ihtiyacımız olduğunu doğruluyor. Olanlar karşısında son derece şaşkın olduğumuz ve düşüncelerimizin acı çekenlerle birlikte olduğu bir dönemde, tüm tarafları bölgede barışı derhal yeniden tesis etmeye çağırıyoruz."