Yunus Akgün sihirbazı unutturdu

Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki performansı ile takımını sırtlarken ayrılığın ardından G.Saray'ın sıkıntı yaşaması bekleniyordu. Ancak bu süreçte devreye Yunus Akgün girdi.24 yaşındaki futbolcu, Gaziantep ve PAOK'un ardından RFS'ye de gol atarken Montella'dan da bu çıkışa destek geldi. EURO 2024 kadrosuna aldığı için zaman zaman eleştirilen Montella, yükselen performansı ile Yunus'a güvenmeye devam etti.BENFICA'DA fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, dün bir online oyun için canlı yayın açarken Harry Potter sevincinin nasıl çıktığını da anlattı: "Bir gün restoranda oturuyorum, Eray Abi ve Fatih Hoca içeri girdi. Eray Abi beni görünce, 'Hocam, Harry yemek yiyormuş' dedi. Hoca da klasik kıvrak zekasıyla, 'Bir sihrini göremedik' dedi. Sonra hepimiz güldük. Deplasmana gittik, ben de gözlük takıp fotoğraf attım. O zamandan sonra Harry diye benzetmeler olunca gol sevincini bununla özdeşleştirmek istedik."G.Saray beraberliği ile birlikte karnaval havası oluştu. Riga ekibinin oyuncusu Adam Markhiyev yaşanan sürece inanamadığını belirtirken şu sözlerle coşkusunu anlattı: "Galatasaray ile berabere kalmayı başardık, inanılır gibi değil.İnanılmaz bir şey, rüya gibi."