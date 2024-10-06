FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Samet Akaydin ikilemi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği savunma oyuncusu Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması kafaları karıştırdı. Samet, geçen sezon başında Sarı-Lacivertli renklere bağlanmış, ikinci yarıda forma şansı bulamayınca Yunan ekibi Panatinaikos'a yarım devre için kiralık gitmişti. Bu sayede EURO 2024'te eski hocası Montella'nın Türk Milli Takımı'nda forma şansı bulmuş, Ay-Yıldızlı takımın Avrupa 8'inciliğinde pay sahibi olmuştu.

Ancak Fenerbahçe'ye dönüşü yine hüsran oldu. Yeni teknik patron Jose Mourinho da Samet Akaydın'ın görmezden geldi. Ancak Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası aday kadrosuna Samet Akaydın'ı çağırması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Sarı-Lacivertli savunma yaşanan sakatlıkların krize dönme aşamasında akla gelmesi beklenen tecrübeli savunmacı, yine milli takımda kendini ispat etmek ve Fenerbahçe'ye bu hava ile dönmek istiyor. (Fanatik)