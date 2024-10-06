Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Samet Akaydin ikilemi
Giriş Tarihi: 6.10.2024 14:31

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Samet Akaydin ikilemi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası aday kadrosuna Fenerbahçe'de forma bulamayan Samet Akaydin'i çağırması Kanarya'da kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Samet Akaydin ikilemi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği savunma oyuncusu Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması kafaları karıştırdı. Samet, geçen sezon başında Sarı-Lacivertli renklere bağlanmış, ikinci yarıda forma şansı bulamayınca Yunan ekibi Panatinaikos'a yarım devre için kiralık gitmişti. Bu sayede EURO 2024'te eski hocası Montella'nın Türk Milli Takımı'nda forma şansı bulmuş, Ay-Yıldızlı takımın Avrupa 8'inciliğinde pay sahibi olmuştu.

Ancak Fenerbahçe'ye dönüşü yine hüsran oldu. Yeni teknik patron Jose Mourinho da Samet Akaydın'ın görmezden geldi. Ancak Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası aday kadrosuna Samet Akaydın'ı çağırması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Sarı-Lacivertli savunma yaşanan sakatlıkların krize dönme aşamasında akla gelmesi beklenen tecrübeli savunmacı, yine milli takımda kendini ispat etmek ve Fenerbahçe'ye bu hava ile dönmek istiyor. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da Samet Akaydin ikilemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA