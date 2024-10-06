Kale düştü savunma döküldü

TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan G.Saray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı.
Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.
2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ
Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü"
diyerek duruma dikkat çeken
teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin
korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga
Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin
odak noktası haline geldi. Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi.
O dönem söz
konusu müsabakaların
2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.
TAKIMIN SİGORTASI YUNUS
Galatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu. Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.
G.SARAY BU ÜLKENİN GURURUDUR
Galatasaray Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Başkan Dursun Özbek ile kulüp üyeleri, kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederken
heyet daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçti. Burada açılış konuşmasını yapan başkan Özbek, "Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir asırdan uzun süre önce bu kulübü 'Türk olmayan takımları yenmek' hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu hedefte ilerlemeye edeceğiz" dedi ve şöyle devam etti: "Galatasaray şanlı tarihiyle, fikri hür, vicdanı hür duruşuyla bu ülkenin gururudur. Her zaferimizle daha büyüyüp, daha güçleneceğiz.
Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin her zaman yanımızda olacağız. Yaşasın Galatasaray."