Kale düştü savunma döküldü

TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan G.Saray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi.Stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.Rigas maçının ardındandiyerek duruma dikkat çekenteknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerinkorunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve RigaSkola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerinodak noktası haline geldi.O dönem sözkonusu müsabakaların2'sinde gole geçit vermeyenGalatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu. Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı.Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişenGalatasaray Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.heyet daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçti. Burada açılış konuşmasını yapan başkan Özbek, "Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bir asırdan uzun süre önce bu kulübü 'Türk olmayan takımları yenmek' hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu hedefte ilerlemeye edeceğiz" dedi ve şöyle devam etti:Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin her zaman yanımızda olacağız. Yaşasın Galatasaray."