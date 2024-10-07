Juve’de eylülün Yıldız’ı

Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.ödülünü Cagliari maçı öncesinde aldı. Bu sezon toplam 8 maçta görev yapan milli futbolcu, 630 dakikada fileleri 1 kez havalandırırken 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sahasında Cagliari'yi ağırlayan Juve, son anlarda yediği golle sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.Maça yedek başlayan Kenan, 77'de oyuna dahil oldu ancak skora katkı yapamadı.