Juve’de eylülün Yıldız’ı

Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren 19 yaşındaki yetenek,
ödülünü Cagliari maçı öncesinde aldı. Bu sezon toplam 8 maçta görev yapan milli futbolcu, 630 dakikada fileleri 1 kez havalandırırken 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sahasında Cagliari'yi ağırlayan Juve, son anlarda yediği golle sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Dusan Vlahovic ile öne geçen Torino takımına cevap, 88. dakikada Razvan Marin'den geldi.
Maça yedek başlayan Kenan, 77'de oyuna dahil oldu ancak skora katkı yapamadı.