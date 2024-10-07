NBA tarihine geçtiler! LeBron James ve Bronny James aynı anda sahada

NBA'de yeni sezon öncesi oynanan maçta Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'a 118-114 mağlup oldu. Mücadelede Lebron James ile oğlu Bronny James tarihe geçti.

Los Angeles Lakers forması giyen Bronny James ve LeBron James, lig tarihinde aynı parkeyi paylaşan ilk baba - oğul oldular. O anlar, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yaşandı.

"BU GERÇEK DIŞIYDI"

Karşılaşma sonrası konuşan Los Angeles Lakers Baş Antrenörü JJ Reddick, "Bu gerçek dışıydı. Onların aynı anda sahada olması eğlenceli olacaktı. Bunun için heyecanlıydım. Tarihin bir parçası olduğum için onur duyuyorum" dedi.

LEBRON 19 SAYI ATTI

Lakers'ta LeBron James 19 sayı, 5 ribaund, 4 asistle mücadele ederken Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Phoenix'te ise Josh Okogie 15 sayıyla mücadele etti.