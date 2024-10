Benfica’nın eski yıldızından büyüleyen Kerem Aktürkoğlu sözleri! ’Takımdan gitmesini istemiyoruz’

Uzun yıllar Benfica'da forma giyen eski futbolcu Silvio Sa Pereira, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörü Bruno Lage öndeliğinde 7 maçta topladığı 16 puanla Portekiz Ligi'nde 3.sırada bulunan Benfica, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-beyazlı ekip, sadece ligin ilk haftasında Famalicão'ya mağlup oldu. İlk olarak eski takımının performansını değerlendiren Silvio Sa, "Benfica, Portekiz Ligi'ne iyi başlamadı ancak teknik direktör değişikliğiyle önemli ölçüde gelişme gösterdi. Benfica'nın yeni teknik direktörü Bruno Lage, kulübü çok iyi tanıyan bir teknik direktör. Şu anda son 6 maçta 6 galibiyeti bulunuyor" diye konuştu.

Portekiz devinin ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarda hiç süphesiz yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun performansı önemli bir rol oynadı. 5 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlayan 'Harry Potter', Portekiz'i kasıp kavurdu. Milli yıldızın potansiyeliyle ilgili gözlemlerini aktaran Portekizli eski futbolcu, "Kerem Aktükoğlu, takıma geldiği günden beri Benfica'ya çok yardımcı oldu. Kerem; çok hızlı ve teknik olarak çok iyi bir oyuncu. Ayrıca bire birde güçlü olan ve golleriyle takıma katkı sağlayan bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Benfica'da sol kanat pozisyonunda forma giyen ve takımının atağa çıkmasını kolaylaştıran 25 yaşındaki futbolcu, Portekizli futbolseverlerden tam not aldı. Aktürkoğlu, bu süreçte takımın diğer yıldızlarından olan Orkun Kökçü ve Angel Di Maria ile uyum içinde bir futbol oynadı. Kerem'in mücadelelerdeki özgüveni yüksek oyununa değinen Silvio Sa, şöyle devam etti: "Kerem, Benfica'da hem hücumda hem de defansta çok önemli bir oyuncu olarak kendini gösteriyor. Çözülmesi zor maçlarda gidişatı ve sonucu belirleyebilen teknik kalitesi yüksek bir oyuncu. Kerem, aynı zamanda defansif süreç anlamında da takımla birlikte hareket edebilen bir isim. O, Benfica taraftarlarının çok takdir ettiği, taraftarlar arasında sevilen bir oyuncu olmasını sağlayan çok fazla kararlılığa ve cesarete sahip."

'KULÜBE VEREBİLECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

Milli futbolcunun kırmızı-beyazlılarda verdiği dikkat çekici mücadelenin ardından bonservis bedeli merak konusu oldu. Türkiye ve Portekiz medyası bu süreçte yıldız oyuncunun değerini şimdiden 5'e katladığını ve Avrupa devlerinin radarında olduğunu konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli noktalara dikkat çeken Portekizli eski yıldız, "Türkiye'de Galatasaray nasıl dev bir kulüpse; Portekiz'de de Benfica dev bir kulüp. Kerem, şu an zaten büyük bir Avrupa kulübünde. Onun burada çok mutlu olduğuna eminim. Benfica, tüm Avrupa devlerinin her zaman gözünün üzerinde olduğu bir kulüp çünkü her yıl harika oyuncular ortaya çıkıyor. Kerem'in iyi performansı ve kalitesi göz önüne alındığında Avrupa'nın önemli kulüplerinin oyuncuya ilgi duyması doğaldır. Ancak Kerem'in Benfica'ya odaklanmaya devam etmesi önemli çünkü kulübe verebileceği çok şey var. Kerem, kulübün hedeflerine ulaşmasına çok fazla yardımcı olabilir" diye vurguladı.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN. HARRY POTTER'INIZA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ'

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu tarz ve kalite anlamında kimseyle karşılaştıramayacağını söyleyen Benfica'nın eski futbolcusu, "Benfica taraftarları, Kerem'i sahada gösterdiği kalite, attığı goller ve kulübe gösterdiği inanılmaz bağlılık nedeniyle çok seviyor. Oyuncuları birbirleriyle karşılaştırmayı sevmiyorum. Onun yerine, 'Bu bizim Kerem'imiz' demeyi tercih ediyorum ve içinizin rahat olmasını istiyorum çünkü Harry Potter'ınıza çok iyi bakacağız!" diyerek milli yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

'DİEGO SİMEONE'NİN TAKDİR ETTİĞİ ÖZELLİKLER KEREM'DE VAR'

Benfica ve A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi geçtiğimiz günlerde Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa deviyle anıldı. Milli yıldızın bu kulüplerde forma giyebilecek potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Silvio Sa, son olarak şunları kaydetti: "Kerem'in bu kulüplerden birinde oynayabileceğini söylemek için henüz çok erken. Şimdilik harika bir iş çıkarıyor ve bu yüzden takımdan gitmesini istemiyoruz. Kerem, bu seviyede devam ederse örneğin Atletico Madrid'in ilgisini çekebilecek bir oyuncu. Sahada gösterdiği adanmışlık, ortaya koyduğu kalite ve takım arkadaşlarıyla kurduğu dayanışması, Diego Simeone'nin bir futbolcuda takdir ettiği özellikler arasında yer alıyor. Ama Kerem, şimdilik bizim ve burası da sizin eviniz!" Fanatik