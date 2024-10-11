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Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:11 Son Güncelleme: 11.10.2024 19:11

Alanyaspor, Hull City'e mağlup oldu

Liglere verilen milli arada Alanyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı. Akdeniz ekibi, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

İHA
Alanyaspor, Hull City’e mağlup oldu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Alanya Oba Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 51. dakikada Matty Jacob ve 84. dakikada Xavier Simons'un kaydettiği golle karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 kazandı.

Hull City'de Doğukan Sinik, müsabakanın 85. dakikasında Chris Bedia'nın yerine oyuna dahil oldu. Antalya'daki kamp sürecini Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamlayan sarı-siyahlılar, yarın özel uçakla İngiltere'ye dönecek.

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Alanyaspor, Hull City'e mağlup oldu
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