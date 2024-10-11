İrfan Can Kahveci’den gol sonrası itiraf

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup üçüncü Samsun'da Karadağ'ı konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı Milliler, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Golün sahibi Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, TV8.5'ta maçı değerlendirdi.

"EN KOLAY GOLLERDEN BİRİYDİ"

Milli Takım'a galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, "Bugün dünya Kız Çocukları Günü. Biricik annem. Ablam, eşim ve ülkemizdeki tüm kadınlarımıza minnettarlarımı sunuyorum. Allah bana 2 erkek çocuk nasip etti. Onları bu şekilde eğitmem boynumun borcu. Kadınlarımız bizim başımızın tacı. Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET ALMAKTI"

Hakan Çalhanoğlu ise, "Zor bir maçtı bizim için. Zeminde zorlandık. Önemli olan takımları küçümsememek. Karadağ iyi bir takım. Golü atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için iyi oldu. Büyük bir havuzumuz var, oyuna giren çıkan herkes çok önemli. Kenan'la İrfan takıma çok katkı sağladı. Önemli olan galibiyeti almaktı. Samsun halkı bizi iyi destekledi, teşekkür ederim. Şimdi uzun bir yolculuğumuz var." dedi.