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Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:41

Son dakika: Bursaspor'un maçını 41 bin taraftar izledi

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Son dakika: Bursaspor’un maçını 41 bin taraftar izledi

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.

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Son dakika: Bursaspor'un maçını 41 bin taraftar izledi
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