Son dakika: Fenerbahçe’ye müjde! ’Kent’ine dönüyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirmeyi planlayan Kanarya, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.

KENT LİSTE BAŞI

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Ryan Kent geliyor.

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

DEVRE ARASI YOLCU

Kendisi için gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunan Ryan Kent'ten devre arasında kurtulacak.

İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Ada'dan talipleri olan oyuncunun menajerine, 'gelen tekliflerden birini kabul edin' mesajı iletildi.

Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 68 dakika süre aldı.

İngiliz futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.7 milyon Euro.