FENERBAHÇE HABERLERİ: Koşarak alınan Ryan Kent zorla yollandı

Fenerbahçe yönetiminin 2023 yazında İskoç ekibi Rangers'tan flaş transfer olarak bonservis bedeli ödemeden 4 yıllığına kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent'in, büyük hayal kırıklığıyla sözleşmesi feshedildi. Başkan Ali Koç'un, transferin ardından "Göreceksiniz, aldığımız için helal olsun diyeceksiniz" ifadesini kullandığı İngiliz futbolcu, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Geride kalan dönemde ne teknik direktör İsmail Kartal ne de bu sezon Mourinho, oyuncuyu kadroda düşünmedi. F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Süper Lig kadrosuna dahil etmediği Kent, bu yaz da ısrarlara rağmen tüm teklifleri geri çevirerek takımı zor durumda bıraktı.

TAKIMDA SON TERCİHTEN ÖTEYE GİDEMEDİ

Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve son transfer Filip Kostic'in arkasında son tercihten öteye gidemeyen 27 yaşındaki oyuncu, ayrılırken cebine koyduğu parayla dudak uçuklattı. Yıllık 2.2 milyon Euro maaşı (imza parası dahil) bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezonki maaşını tam olarak aldı. Bu seneki ücretinin ise daha sezon bitmeden 1.1 milyon Euro'sunu cebine koydu. Kent, 19 maç oynadığı Fenerbahçe'den 1,5 yılda toplamda 3.2 milyon Euro (122.6 milyon TL) kazanarak ayrıldı.

TOPLAMDA 804 DAKİKA

- Kent, Fenerbahçe kariyerinde 1.5 yılda 19 karşılaşmada görev aldı ve yalnızca 804 dakika sahada kalabildi. Bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayabildi.

- Geçen sezon 18 müsabakada görev yaparken bu sezon ise sadece 1 karşılaşmada tercih edildi.

- İngiltere Milli Takımı'nda hiç forma giyemedi. U20'de ve U18'de 8 karşılaşmada ağları 3 kez havalandırdı.

- Şimdiye kadar bonservisine 7.7 milyon Euro ödendi.

- Liverpool altyapısından yetişen Kent, 7 farklı takımın formasını terletti.