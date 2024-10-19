Futbolu bırakan Varane yönetici oldu

Futbolculuk kariyerini 31 yaşında noktalayan Fransız stoper Raphael Varane, İtalya'nın Como kulübünde yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Yaşadığı sakatlıkların ardından yakın zamanda emekliye ayrılan Varane'ın, kulübün gençlik geliştirme çabalarını desteklemek için Como 1907 Gelişim Başkanı Osian Roberts ve Eğitim Programı Başkanı Juliette Bolon ile işbirliği yapacağı açıklandı.

Fransız Futbol adamının yeni göreviyle ilgili olarak Serie A kulübünden yapılan duyuruda "Katılımı yalnızca oyunculara değil, aynı zamanda eğitim girişimleri aracılığıyla daha geniş topluluğa da fayda sağlayacaktır. Varane akademik, liderlik ve mesleki eğitimi gençlik programlarına entegre ederek genç sporcuların futboldan sonraki hayata hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.