Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Fenerbahçe’ye 2 puan kaybettik

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 9'ncu haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçında galibiyeti kaçırdıkları için fazla mutlu olamadıklarını belirtti. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, "İki defa geriye düşmemize rağmen oyuncu kardeşlerimiz ve teknik ekibimiz maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi hiç bırakmadılar. Hatta 2'nci golden sonra takımımız 3'ncü golü bulmak için olan gücüyle mücadele etti. Aldığımız 1 puan tabi ki de sevindirici ama biz onu 2 puan kaybettik gibi değerlendiriyoruz" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYAN BİR KARŞILAŞMA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Oynadıkları futbol ile takımları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Vekili Veysel Bilen, "Tıklım tıklım dolan bir 19 Mayıs Stadı, şölen havasında geçecek bir futbol atmosferi, seyircinin coşkuyla rakip takım Fenerbahçe taraftarlarının rahatlıkla maçını izleyebileceği, sahada da kıran kırana bir mücadele olacağını tahmin ediyorduk. Nitekim beklentiler doğrultusunda bir maç oldu. Biz maçın öncelikle centilmence ve bütün spor camiasının, en önemlisi televizyon başında maçı izleyen bütün futbolseverlerin mutlu olduğu ve sonuç ne olursa olsun Türk futboluna katkı sağlayan bir karşılaşma olduğu için mutluyuz. Samsunspor sezon başından beri mücadelesini centilmence devam ediyor. Son düdüğe kadar her türlü dış etkenlere rağmen sahada ter döken bu oyuncu kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak az. Sezon sonuna kadar inşallah sakatsız, cezasız ve adaletli yönetilen futbol karşılaşmalarıyla hedeflediğimiz noktaya doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNSPOR BÜTÜN MAÇLARDA SON DÜDÜK ÇALANA KADAR CENTİLMENCE MÜCADELE EDECEK"

Sezon bitene kadar sadece futbol kalitelerini geliştirmek ve saygılı şekilde lige devam etmek istediklerini söyleyen Bilen, "Biz maç maç düşünüyoruz. Fenerbahçe maçı geride kaldı, önümüzdeki maç Kasımpaşa maçı ve bizim için en önemli maçlardan bir tanesi. Cumartesi de çıkıp İstanbul'da bizi bekleyen futbolseverlere, Samsunspor taraftarına güzel bir maç izletmeyi ve puan ya da puanlarla Samsun'a dönmeyi hedefliyoruz. Bizim için önemli olan şey bu başarıların sezon sonuna kadar sürdürülebilir olması. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama bizim hep dilimizde tekraren söylediğimiz bir şey var. Samsunspor takımı bütün maçlarda son düdük çalana kadar centilmence mücadelesine içeride ve dışarıda sürdürecek. Oyunu çirkinleştirmeden, vakit geçirmeden, hakemle ve rakiplerle kavga etmeden sahada bir dik duruşla vizyonumuza yakışır, Samsunspor futbol takımının ortaya koyduğu karakteri taşıyan bir futbolla bütün futbolseverlerin takdirini kazandığı karşılaşmalar olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Şuanda Anadolu'da 19 Mayıs'ta meşale yanması gibi Anadolu futbolunu bir anlamda üstlerde temsil eden bir konumdayız. İnşallah elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Başta başkanımız olmak üzere yönetimimiz, teknik ekibimiz, icra kurulumuz ve oyuncu kardeşlerimiz 7'den 70'e bütün çalışanlarımız uyum içinde birbirimizin eksiklerini tamamlayarak inanarak devam ediyoruz" diye konuştu.