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Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:13

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman

26 Ekim Cumartesi
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 Ekim Pazartesi
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi

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Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı
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